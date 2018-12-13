Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konyaspor'dan ayrıldığında bıraktığı kadronun yarısının hala takımda bulunduğunu belirtti.

Eski kadronun yanı sıra yeni gelenlerin de takıma adapte olduğunun altını çizen Kocaman, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemle birlikte istediğimiz tarafa doğru oyunculardan götürmek istediğimiz yeni alışkanlıklar var. Bütün bunların oluşma süreci kolay değil. Hepimiz insanız alışkanlıklarımızı edinmemiz ne kadar kolay olsa da dönüştürmek de o kadar zordur. Antrenör grubuyla oyuncularımıza bu sistemi anlatıp buna göre oynamaya çalışacağız."



"Bizim için esas başlangıç ikinci yarı"

Deneyimli teknik adam, ligin ikinci yarısındaki performansların belirleyici olacağını anlatarak, "İkinci yarıda lig nereye doğru evrilecek şu anda bunu tahmin etmek güç. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumlarından dolayı mümkün değil. Yaşanılan sorunlar o sorunların devamını gösteriyor. Konyaspor da bu grubun altında kalan diğer takımlar da nerde yer tutabiliriz diye umutla bekliyorlar. Bizim için esas başlangıç ikinci yarı."

"Kazanmayı başarabilirsek takım sağlam bir zemine oturacak"

Bu hafta ligin en iyi çıkış yapan takımlarından birisiyle karşılaşacaklarını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa, sezona çok güçlü başladı. Şu anda ligde ikinciler. Önemli bir pozisyon. Başımıza dert açma potansiyeli yüksek, değerli, aynı zamanda son derece zaafları olan bir takıma karşı oynayacağız. Avantajlarımızı kullanarak rakibin zaaflarına yönelik oynamaya çalışacağız. Kazanmayı başarabilirsek takım sağlam bir zemine oturacak. Ancak bunun kolay olmadığını belirtmiş olayım."



"Herkes aynaya bir baksın"

Aykut Kocaman, bir gazetecinin Trabzonspor maçıyla ilgili sorduğu soruya şu cevabı verdi:

"Şahsımla ilgili konulara cevap vermedim. Kem söz sahibine aittir, anlayışıyla bekledim ve hala aynı yerdeyim. Herkes aynaya bir baksa ve elini yüzünü bir temizlese her şey daha iyi olacak gibi gözüküyor. Maç öncesi Trabzonspor yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla hakemin üstüne çok yük bindi. Toplantılarda da oyuncularıma çok dikkatli olmalarını ve hakeme yardımcı olmalarını söyledim. Maçta çok iyiydik, değildik, eksikliklerimiz oldu. Bunlar kendi içimizde tamamlayacağımız eksikler. Ta ki zorlama bir penaltıya gelene kadar. Zorlama dememdeki maksat hakemin 'tekrar pozisyonu değerlendir' uyarısıyla, uzun süre pozisyonu izlemesi ve kıvranma durumuydu. O açıklama burada devreye girdi. Maçın normal seyrini değiştiren bir hakem yanlışına gitti."



