Ayrılıklar peş peşe geldi, rota çizildi: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcü adayları...
Youssef En-Nesyri’nin vedası ve Jhon Durán ile yolların ayrılma aşamasına gelmesiyle hücum hattını sil baştan kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, gözünü Suudi Arabistan’a dikti. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü golcüyü bitirmek için gaza bastı.
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe’de kadro yapılanması tüm hızıyla sürüyor.
Orta sahayı dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté ile güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, forvet hattında da köklü bir değişime gidiyor.
Youssef En-Nesyri’nin Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’a transferi resmen açıklanırken, kadroda düşünülmeyen Jhon Durán’ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi ve oyuncunun Rus ekibi Zenit’e imza atmasının beklendiği öğrenildi.
Hücum hattındaki bu boşluğu doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, rotayı bir başka Suudi Arabistan devi Al-Hilal’e çevirdi. Al-Hilal’in kadrosuna genç golcü Kader Meïté ve tecrübeli yıldız Karim Benzema’yı katmasıyla takımda oluşan forvet şişkinliği, sarı-lacivertlilerin transfer stratejisini belirledi.
Al-Hilal forması giyen Darwin Núñez ve Marcos Leonardo, Fenerbahçe'nin gündemine giren isimler oldu.
BeIN Sports’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe forvet transferinde önceliği Darwin Núñez’e verdi.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği bildirilirken, Uruguaylı golcüyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Marcos Leonardo’nun ise alternatif isimlerden biri olarak masada bulunduğu ancak şu aşamada Núñez seçeneğinin çok daha güçlü görüldüğü ifade edildi.
Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi Darwin Núñez, fizik gücü ve kariyeriyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Uruguaylı golcü, kariyerine Peñarol altyapısında başladıktan sonra sırasıyla Almería, Benfica ve Liverpool formaları giydi.
2025 yazında 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal’e transfer olan yıldız oyuncu için kariyeri boyunca toplam 184 milyon euro bonservis bedeli ödendi. En yüksek piyasa değerine 2022 yılında 70 milyon euro ile ulaşan Núñez, kulüp kariyerinde çıktığı 304 maçta 115 gol ve 51 asist üretti.
ALTERNATİF İSİM MARCOS LEONARDO
Listenin diğer sırasındaki Marcos Leonardo ise 20 milyon euro piyasa değerine sahip.
2024 yılının ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan, aynı yılın eylül ayında ise 40 milyon euro karşılığında Al-Hilal’e imza atan 1,77 boyundaki oyuncu, istikrarlı performansıyla biliniyor. Leonardo, kulüp kariyerinde toplam 262 maça çıkarken 108 gol ve 17 asistlik bir katkı sağladı.