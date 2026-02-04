Ayrılıklar peş peşe geldi, rota çizildi: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcü adayları...

2025 yazında 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal’e transfer olan yıldız oyuncu için kariyeri boyunca toplam 184 milyon euro bonservis bedeli ödendi. En yüksek piyasa değerine 2022 yılında 70 milyon euro ile ulaşan Núñez, kulüp kariyerinde çıktığı 304 maçta 115 gol ve 51 asist üretti.