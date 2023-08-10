Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçti! Bu alandaki ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu oldu

22 yaşındaki maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

Kuzey İrlanda'dan kulaç atmaya başlayan Türkoğlu, 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaştı.

Türkiye saatiyle 07.44’te Kuzey İrlanda’dan kulaç atmaya başlayan genç sporcu, kendinden emin kulaçlarla saat 19.32'de İskoçya’ya ulaştı.

Daha önce Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü unvanına da sahip olan Türkoğlu, yeni derecesini cumhuriyetin 100’üncü yılına adadı.

Suyun sıcaklığının 13 derece olduğu suda ağrılarına ve yanıklarına rağmen mücadeleyi bırakmayan Türkoğlu, karaya ulaştığında Türk bayrağı açarak zaferini kutladı.

TÜRK KADINI ATLETİZMDE DE MADALYA ALDI

Öte yandan bir diğer büyük başarı da Atletizm dalından geldi.

Kudüs'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde yarışan Dilek Koçak, altın madalya kazandı.

Dilek Koçak, şampiyon olarak Türkiye'nin gururu oldu. Başarılı bir performans sergileyen Koçak, 4.16.86'lık derecesiyle yarışmayı ilk sırada tamamladı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Bir diğer sporcu Eda Nur Tulum da yarışmayı 6. sırada tamamladı.