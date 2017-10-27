AKP'li belediyede 3 istifa
AKP'li belediyede 3 istifa
Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat!
Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti
Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti
Deniz Baykal ile ilgili açıklama
Deniz Baykal ile ilgili açıklama

Aytemiz Alanyaspor'da gıda zehirlenmesi

Aytemiz Alanyaspor'da Fabrice Nsakala ile kaleci Remy Riou, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da gıda zehirlenmesi

Aytemiz Alanyaspor'da Fabrice Nsakala ile kaleci Remy Riou, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesi teşhisiyle iki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalleri düşük."


Kaynak: AA
Etiketler; #Aytemiz Alanyaspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Arslan: Operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar
Sonraki Haber
Balkanlardan gelen soğuk hava yurda giriş yapacak (hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.