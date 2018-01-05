"Bugün Barış Başdaş aramıza katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Öncelikli hedefimiz fiziksel ve taktiksel anlamda 19 Ocak Cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına hazır olmak." dedi.



Turuncu-yeşilli takım, ikinci yarı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü.

Brezilyalı golcü oyuncu Vagner Love'ın katılmadığı idmanda, futbolcular, koşunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Takım, yarın akşam Goldcity Otel'de kampa girecek.

Karaman, idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada yoğun bir transfer d

önemi içerisinde olduklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor'dan transfer ettikleri Barış Başdaş'ın yeni takımı ile çalışmalara başladığını belirten Karaman, "Bugün Barış Başdaş aramıza katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli hedefimiz fiziksel ve taktiksel anlamda 19 Ocak Cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına hazır olmak." diye konuştu.



Karaman, takımda geçen yıldan tanıdığı oyuncuların bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Mutlaka performans olarak bazı oyuncuları yukarıya taşımamız gerekiyor. İlk yarıya baktığımızda, hücumu iyi yapan, skor yeteneği olan, Vagner Love gibi üst düzey oyuncuların, bireysel katkıları sonuca yansımış. Diğer taraftan da çok gol yemişiz. Defans hücumda başlar. Bir bütünlük halinde takım defansını iyi yapmamız gerekiyor."



Yapılacak takviyelerle rekabet ortamını artırmayı hedeflediklerini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Takımın yaptığı 13-14 günlük izin, bir handikap. Bana göre uzun bir süre. Kupa maçı oynayanlar için biraz avantajlı. Bu oyuncuları hazırlamak için yoğun bir program lazım."



Hikmet Karaman, Vagner Love'un takıma ne zaman katılacağına yönelik soruya ise "Bizden önce bir program yapıldı. Biz de bu programa uyuyoruz." yanıtını verdi.