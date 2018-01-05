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Aytemiz Alanyaspor'da transfer

Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Barış Başdaş ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı

Aytemiz Alanyaspor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Barış Başdaştransfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya ekibi, 27 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, devre arasında ilk transferlerini yaptıklarını söyledi.

Barış Başdaş'ın stoper mevkinde oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Talipleri elbette vardı. Ancak bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek olan Barış'ın takıma katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Barış Başdaş ise değerli bir kulübe geldiğini kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanının kendisine gösterdiği saygıdan etkilendiğini dile getiren Barış, "Ben de bu saygıya, sahada iyi performansla cevap vermek istiyorum. Çünkü Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma sağlayacağım katkıyla da Alanyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.
Barış Başdaş, hedeflerinin olduğunu da dile getirerek, bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süper lig #imza töreni #futbol #Barış Başdaş #Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu
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