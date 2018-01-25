Benfica'dan Filipe Augusto ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu kadrosuna kattı.



Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Benfica'dan Filipe Augusto'yu 1,5 yıllığına kiraladıklarını söyledi.



Orta sahadaki eksiklikleri giderdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Kaza bela yaşamadan bir sezon geçirmeyi diliyorum. Kendisine teşekkür ediyor, camiamıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum." dedi.



Filipe Augusto ise Aytemiz Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Augusto, "Kendimi iyi ve öz güvenli hissediyorum. Alanyaspor için sahada elimden geleni yapıp, kulübüme faydalı olacağım." diye konuştu.



Takımdaki Brezilyalı oyuncularla Alanya'ya gelmeden önce konuştuğunu dile getiren Augusto, "İlk etapta onların desteklerini bekliyorum. Takıma uyum sürecini en kısa sürede aşarak Alanyaspor'un gücüne güç katmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da Valencia, Braga, ve Benfica gibi takımlarının formasını giyen Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 ve ligde 8 maçta oynadı.