Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Alanya ilçesinde konakladığı otelde çiçeklerle karşılandı. Futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
İzinli Vagner Love dışında eksiğin olmadığı turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
Turuncu-yeşilli takım, devre arası hazırlıkları için kampa girdi
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı başladı.