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Aytemiz Alanyaspor'un Antalya kampı

Turuncu-yeşilli takım, devre arası hazırlıkları için kampa girdi

Aytemiz Alanyaspor'un Antalya kampı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı başladı.

Turuncu-yeşilli ekip, Alanya ilçesinde konakladığı otelde çiçeklerle karşılandı. Futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

İzinli Vagner Love dışında eksiğin olmadığı turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #kamp #futbol #Aytemiz Alanyaspor
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