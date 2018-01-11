"(Vagner Love) Böyle kaliteli bir oyuncunun adının başka takımlarla anılması doğaldır. Talip olmaları normaldir. Ancak takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortada"

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı devam ediyor.



Turuncu-yeşilli ekip, Alanya ilçesinde konakladığı otelin tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından koşuyla tamamlandı.

Hikmet Karaman, antrenman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımdaki eksiklikleri kısa sürede gidererek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini dile getiren Karaman, "Zaten 2 yıldır Süper Lig'de başarılı ve gol kralı çıkaran bir takım var. Bunları nasıl yukarıya çıkarırız, profesyonel anlamda fiziki şartlarımızı nasıl geliştirebiliriz gibi birçok konuda olduğu gibi transferlerle ilgili de fikir alışverişi içindeyiz." dedi.

Elazığspor ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında bekledikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Karaman, ikinci devrede bunu biraz da olsa düzelttiklerini belirtti.

Karaman, kampta yaptıkları testlerin de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "14 gün izin yapan bir takım var. Bunun yanı sıra sakatlıktan çıkan oyuncu grubu bulunuyor. Çıkan test sonuçları üzerine fiziki anlamda da çalışmamız gerektiğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.





"Transfere ihtiyaç var"

Takımın transfere ihtiyacı olup olmadığına yönelik soru üzerine Karaman, yönetimin bu konuyla ilgili çalıştığını ifade ederek, "Ben düşüncelerimi söyledim. Onlar da takımın kapasitesini yukarı çekecek oyuncu grubuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu mutlaka olacak." diye konuştu.



Vagner Love ile ilgili transfer haberleri

Takımın deneyimli golcüsü Vagner Love ile ilgili ülkesi Brezilya'da transfer haberlerinin çıktığının hatırlatılması üzerine Karaman, "Vagner Love çok kaliteli bir oyuncu. Oynadığı ve oynamadığı maçlardaki skorlara baktığımız zaman, Vagner Love'ın Alanyaspor için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görürüz. Böyle kaliteli bir oyuncunun adının başka takımlarla anılması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Talip olmaları normaldir. Ancak takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Karaman, Vagner Love'ın takımdan ayrılmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soru üzerine şöyle devam etti:

"Yönetim beni buraya getirdi. Mevcut kadromuzun üzerine bir hamle yapalım diye geldik. Mevcut kadronun içinde takımın omurgasını taşıyan oyuncu gittiği zaman ara transferde yerini doldurmak çok zordur. Ara transferler sıkıntılı bir dönemdir. Transfer yüzde 30 fire verebiliyor. Ligdeki devamlılığımızı, gücümüzü şimdikinin altına düşürecek bir davranış olur. Biz gücümüze güç katmak istiyoruz. Dolayısıyla bu benim düşüncem. Bunu başkanla konuştuk. Dolayısıyla mevcut gücümüzü koruyarak üstüne hamle yapacağız."



"Şampiyonluk her takıma gidebilir"

Hikmet Karaman, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının favorisinin bulunmadığını dile getirdi.

Ligde 15 puana sahip sondan 3. takım ile 9. sıradaki 25 puanlı Bursaspor arasındaki 10 puanlık farkın büyük olmadığını kaydeden Karaman, "Alt sıralardaki takımların hepsi çıkış yapmak isteyen ekipler. O yendi, sen kaybettin puanlar eşitleniyor. Takımların kendini kurtarma, yukarılarda yer alma çabası var. Üstte şampiyonluğa oynayan 4-5 takımın, öyle herkesi yeniyorum diye bir şeyi yok. Şampiyonluk her takıma gidebilir. Bence şampiyonluğun kesin favorisi bu yıl yok." diye konuştu.