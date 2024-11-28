AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki beşinci hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray, dördüncü maçında da İstanbul'da Tottenham'ı 3-2 devirmişti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 33 gol atan Cimbom, kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar ise Hollanda liginde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan AZ Alkmaar, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Elfsborg'u 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Athletic Bilbao'ya 2-0, üçüncü maçında da Tottenham'a 1-0 yenilmişti. AZ Alkmaar, dördüncü maçında ise Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. 6 puanı bulunan AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında AZ Alkmaar ile yapacağı maçta Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak. Horatiu Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.

GALATASARAY AVRUPA'DA 323. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, AZ Alkmaar maçıyla Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 484 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN AZ ALKMAAR MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı, saat 20.45'te başlayacak. AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!