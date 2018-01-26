Azerbaycanlı Beşiktaş tutkunu Resul Resulov takımının maçlarını Vodafone Park'ta canlı izlemenin, Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcularla tanışmanın hayalini kuruyor.

Azerbaycanlı bedensel engelli 13 yaşındaki Resul Resulov, hayata Beşiktaş sevgisi ile tutunuyor.



Bedensel engelli olarak dünyaya gelen Resulov'un hayallerini, Vodafone Park'ta maç izlemek, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcularla tanışmak süslüyor.



Resulov, kol kaslarında, konuşma ve görme yetisinde sorunlar yaşamasına rağmen ailesinin desteğiyle eğitimini sürdürüyor ve dördüncü sınıfta okuyor.



Beşiktaş formasıyla top oynuyor

Odası Beşiktaş bayraklarıyla donatılan Resulov, hastalığı nedeniyle konuşmakta zorluk çekse de yürüyebiliyor. Minik taraftar, Beşiktaş forması giyerek arkadaşlarıyla mahallede top oynamaktan büyük zevk alıyor.

Siyah-beyazlı ekibe gönülden tutkuyla bağlanan Azerbaycanlı Resulov, Beşiktaş'ın maçlarını televizyonda izlerken bütün sıkıntılarını unuttuğunu ve takımı gol attığında dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticilerin isimlerini ezberleyen Resulov, siyah-beyazlıların Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu, transfer gelişmelerini de yakından takip ediyor.



"Şenol baba, Fikret baba, sizleri çok seviyorum"

İçindeki Beşiktaş sevgisini AA muhabirine anlatan Resul Resulov, ilkokula başladığından beri Beşiktaş'ı desteklediğini ve fırsat buldukça tüm maçları izlediğini belirtti.



Beşiktaş yetkililerine seslenen Resulov, "En çok Galatasaray derbisini izlemek istiyorum. Şenol baba, Fikret baba, sizleri çok seviyorum. Ben Beşiktaş'ın antrenmanlarını ve maçlarını canlı izlemek istiyorum. Quaresma, seni de çok seviyorum. Necip'in doğum günüydü, onu da kutluyorum. Cenk abi, seni de çok seviyorum ve İngiltere'de başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sona kadar gideceğini düşünüyorum. Türkiye liginde de şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.



Anne Resulova da çocuğunun bir futbol takımına olan tutkusundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Resulova, "Doktorlar, evladımın 17 yaşına kadar tedavi edilebileceğini söylüyor. Maddi durumumuz olmadığı için tedavisini sürdüremiyoruz. Beşiktaşlı yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.