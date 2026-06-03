Aziz Yıldırım 4 bin kongre üyesine hitap etti! Milyar dolarlık proje detayı...

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, 4 bin kongre üyesinin katıldığı dev buluşmaya hitap ederek camiaya önemli mesajlar verdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Aziz Yıldırım 4 bin kongre üyesine hitap etti! Milyar dolarlık proje detayı...
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Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleştirilecek tarihi kongre öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sürpriz bir hamle geldi. Alanda kendisini coşkuyla bekleyen 4 bin kongre üyesine hitap eden Yıldırım, hafta sonu sandıktan çıkacak iradenin önemini vurguladı.

"PAZAR GÜNÜ SIRADAN BİR KONGRE OLMAYACAK"

Seçim yarışı öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan ve camiaya birlik beraberlik çağrısı yapan Aziz Yıldırım, pazar günkü seçimin sıradan bir oylama olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir.

Birbirimize inanalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım."

"YILLARI DOMİNE ETMEYE GELİYORUZ"

Futbol şubesinin yönetimi ve geleceğe yönelik kurumsal planlamalar hakkında net mesajlar veren Aziz Yıldırım, günübirlik başarıların peşinde olmadıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı; tecrübeli ve camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye geliyoruz."

FENERBAHÇE'YE 1 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Konuşmasının devamında hem transfer politikasına hem de kulübün mali bağımsızlığına değinen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübü ekonomik olarak uçuracak dev projeyi ve transfer duruşunu şu çarpıcı sözlerle duyurdu:

"Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bnu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk, çalışmalara başladık. Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırılgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım diyoruz. Hiçbir kulüpte olmayan olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, şampiyonukları yeniden yaşayalım."

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