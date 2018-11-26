banner999
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

Aziz Yıldırım'a ibra şoku

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi

Aziz Yıldırım'a ibra şoku

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, şirketin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. 

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası için yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.

Diğer yandan, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #aziz yıldırım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.