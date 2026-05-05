Aziz Yıldırım adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Mevcut yönetimin seçim kararı almasının ardından ismi adaylar arasında geçen Mehmet Ali Aydınlar, bugün itibarıyla aday olmayacağını resmen duyurdu. Aydınlar'ın bu kararı, camiadaki tüm dikkatlerin yeniden Aziz Yıldırım üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.

YILDIRIM VE KURMAYLARINDAN KRİTİK ZİRVE

Eski başkan Aziz Yıldırım, beraberindeki kurmaylarıyla bir araya gelerek seçim sürecini masaya yatırdı. İki gün içerisinde nihai kararını vermesi beklenen Yıldırım’ın, bu kararı bir basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edeceği öğrenildi. Öte yandan, adaylardan Barış Göktürk’ün sadece Aziz Yıldırım lehine çekilebileceğini açıklaması, Hakan Safi’nin ise yarıştan Aziz Yıldırım lehine çekileceği konuşulmaya başlandı.

"ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN"

Aziz Yıldırım, adaylık süreciyle ilgili sessizliğini korurken daha önce Gazeteci Aytunç Erkin aracılığıyla yaptığı şu ifadelerle süreci işaret etmişti:

“Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim”

MEDYA VE KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Sürece dair bir diğer önemli iddia ise Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Sports Digitale'in sahibi Murat Zorlu’dan geldi. Zorlu, konuya ilişkin; "Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor. Bugün-yarın bir açıklama yapacak. Çok iddialı bir şekilde gelmeyi düşünüyor" şeklinde konuştu. Gazeteci Talha Arslan ise Yıldırım cephesindeki hareketliliği, "Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibi, kendilerine yakın derneklere adaylık ile ilgili bilgilendirmeyi saat 17.30’da geçti." sözleriyle teyit etti.