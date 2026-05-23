Aziz Yıldırım: Böyle devam ederse Fenerbahçeli çocuklar az olacak

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Mardin’de taraftarlarla bir araya geldi.

Mardin Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve kongre üyeleriyle buluşan Yıldırım, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde taraftarlara hitap etti.

“BÖYLE DEVAM EDERSE FENERBAHÇELİ ÇOCUKLAR AZ OLACAK”

Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kulübün şampiyon olması şart ki çocukların Fenerbahçeli olarak büyümeleri gerekir. 20-30 sene bu düzen böyle devam ederse Fenerbahçeli çocuklar az olacak. Onu önlemek için ben 20 senemi de feda ederek aday oldum. Hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz, Fenerbahçe'yi bu sene ne yapıp edip şampiyon yapacağız. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz.”

“TRİBÜNLER ESKİ GÜNLERİNE DÖNMELİ”

Fenerbahçe taraftarına da mesaj veren Aziz Yıldırım, tribünlerin yeniden tek ses olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım açıklama şu şekilde:

“Tribünlerimizin tek ses, tek yürek olmadığı, taraftarın armasına küstüğü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalıdır.”

“10 BİN İMZA TOPLANDI AMA ADAY OLMADIM”

Geçen yıl neden aday olmadığı sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında çocuklar için aday oldum. Seçimi kaybettim. Bir daha aday olmayı düşünmedim. Onun için geçen yıl 10 bin imza toplanmasına rağmen aday olmadım.”

TRANSFER AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

Teknik direktör ismi vermeyeceğini belirten Yıldırım, şu anda iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Konuşmasında Trendyol 1. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor’u da tebrik eden Yıldırım, seçim sonrası doğu illerini ziyaret edeceklerini söyledi.