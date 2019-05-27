FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanması sürüyor. Müşteki eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son duruşmaya katıldı. Yıldırım, sanıklardan Ramazan Haktan Helvacı'nın beyanlarına tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım "Kozunu paylaşmak isteyen varsa dışarıda paylaşsın" uyarısında bulundu.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılıyor.



Son duruşmada, tutuklu sanıklardan Ramazan Haktan Helvacı'nın savunması alındı. Sanık Helvacı, savunmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarının, şike dava dosyasında olmayan şeyleri varmış gibi gösterip, duruşmalarda da bu hususları yalanladıklarını iddia etti.



Müşteki Aziz Yıldırım, sanığın savunmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, "Aziz bey, müdahale edersiniz, salondan çıkartırım, sakin olun." diyerek uyardı.



Müşteki Aziz Yıldırım'ın "Sakinim de, yalan söylüyor" ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı, "Kozunu paylaşmak isteyen varsa dışarıda paylaşsın. Burada önemli olan sağlıklı bir yargılama yapmak." dedi.



Duruşmaya öğle arası verilmesi üzerine Aziz Yıldırım ve beraberindeki bazı müştekiler duruşma salonundan ayrıldı.





ulusal.com.tr