Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?
Fenerbahçe, Haziran ayındaki kongreye kilitlendi. Camianın en çok merak ettiği soru yanıt buluyor: Efsane başkan Aziz Yıldırım yeniden sahaya mı iniyor?
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken, Fenerbahçe’de yönetim belirsizliği ve seçim süreci kulübün gündemini belirlemeyi sürdürüyor.
Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık yarışı da giderek hareketleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpte tüm dikkatler, adaylığı gündemde olan Aziz Yıldırım’a çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’ın geri dönüşüyle ilgili beklentiler zirveye ulaşmış durumda.
Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın "kesin olarak" aday olacağını dile getirdi.
Niğdelioğlu'nun yanı sıra Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Yusuf Mertol da "Başkan Aziz Yıldırım net olarak aday." ifadesini kaydetti.
KARARIN BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Yıldırım’ın bu hafta içinde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylık konusundaki kararını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
GEÇİŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım’ın kısa vadeli bir plan üzerinde durduğu ifade ediliyor. Deneyimli ismin, “1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım” şeklinde bir geçiş süreci hedeflediği öne sürülüyor.
SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR, ADAY SAYISI ARTIYOR
Fenerbahçe’de seçim öncesi Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da adaylık için hazırlık yaptığı dile getiriliyor.
Kulübe 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım’ın bu hafta düzenleyeceği basın toplantısı, sarı-lacivertli camiada "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak görülüyor.
AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDEN AKILDA KALANLAR? (1998-2018)
Aziz Yıldırım denilince Fenerbahçe camiasında akla gelen ilk şey, kulübün fiziksel devrimi oluyor. 1998 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunda modern bir stadyumu bile olmayan Fenerbahçe'yi, bugün Avrupa çapında tesislere sahip bir dev haline getiren Yıldırım, "Tesisleşmenin Mimarı" olarak anılıyor.
Yıldırım döneminde, maçlar oynanırken tribün tribün yıkılıp yeniden yapılan Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Türkiye’nin ilk modern futbol mabedi olmuştu.
Sadece futbol değil, amatör branşlara da büyük yatırım yapan Yıldırım; Samandıra Can Bartu Tesisleri, Düzce Topuk Yaylası, Fenerbahçe Ülker Sports Arena ve Faruk Ilgaz Tesisleri gibi dev eserleri kulübe kazandırdı.
KUPALAR VE AVRUPA KARNESİ
Yıldırım’ın başkanlığı süresince Fenerbahçe Futbol Takımı; 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa’yı müzesine götürdü.
Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Avrupa Ligi’nde yarı final gibi tarihi başarılar onun döneminde yaşandı
Sadece futbolda değil, basketbolda "Dünya Kulübü" vizyonuyla hareket eden Yıldırım, Zeljko Obradovic’i takımın başına getirerek EuroLeague şampiyonluğunu İstanbul’a getirdi.
Şimdi tüm camia, Aziz Yıldırım'ın bu hafta yapacağı o kritik açıklamaya kilitlendi.
Kulislerdeki iddialara göre Yıldırım, güçlü bir yönetim listesi hazırlıyor.