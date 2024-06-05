Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi

Fenerbahçe'de gözler 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine çevrildi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçim öncesi karşılıklı atışmalar sürüyor. Son olarak Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.

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Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi - Resim: 2

Bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli isim Jose Mourinho getirilmişti.

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Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi - Resim: 3

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda takımın başına getireceğini açıkladığı Mourinho, Ali Koç'un da devreye girmesinin ardından mevcut yönetimle anlaşmış ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi - Resim: 4

Seçimlere kısa bir süre kala Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki atışmalar da artmış durumda. İki aday da karşı taraf ile ilgili zaman zaman dikkati çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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