Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı? Yıldırım'dan Koç'un teklifine yanıt geldi
Fenerbahçe'de gözler 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine çevrildi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçim öncesi karşılıklı atışmalar sürüyor. Son olarak Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. İşte ayrıntılar...
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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.
Bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli isim Jose Mourinho getirilmişti.
Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda takımın başına getireceğini açıkladığı Mourinho, Ali Koç'un da devreye girmesinin ardından mevcut yönetimle anlaşmış ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamıştı.
Seçimlere kısa bir süre kala Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki atışmalar da artmış durumda. İki aday da karşı taraf ile ilgili zaman zaman dikkati çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.