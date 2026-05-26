Aziz Yıldırım Londra'da hangi golcü ve stoperle görüşecek? O isimler basına sızdı...
Yıldırım'ın, sarı-lacivertli ekibin hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirecek iki yıldız futbolcu için Londra'da çok kritik temaslarda bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, Londra’da 2 oyuncuyla görüşme yapacağı öğrenildi.
LONDRA'DA ÖNEMLİ TEMASLAR
Haberlere göre Yıldırım’ın, iki yıldız futbolcu için Londra’da önemli temaslarda bulunacağı öne sürüldü. Gerçekleştirilecek bu hamlelerle birlikte sarı-lacivertli ekibin hem savunma hem de hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
İŞTE O İSİMLER...
Ortaya atılan iddiaya göre Aziz Yıldırım, hedeflenen takviyeler için şu iki ismin transferi adına görüşmeler gerçekleştirecek:
Igor Thiago
2024 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford’a transfer olan Igor Thiago, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle kadroya katıldı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor.
Calvin Bassey
Nijeryalı milli stoper Bassey, bu sezon Premier Lig'de mücadele eden Fulham'da 32 maça çıktı. Tam 2648 dakika süre alan Calvin Bassey, 1 gol ve 1 asist kaydetti.