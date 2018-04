Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Ülker Stadı'nda geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la oynanan kupa maçında çıkan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları ve ikinci yarısında tatil edilen derbiyle ilgili "Aykut hoca iyi niyetli davrandı, 'Kaldığı yerden devam edilsin.' dedi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Otto Bariç kararı emsal alınarak hükmen Beşiktaş yenilgisine karar verilmeli." dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun, tatil edilen derbiyle ilgili Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği toplantıda, derbide yaşanan olaylar, büyük bir ekranda videodan gösterilerek anlatıldı.



Mosturoğlu, olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Bir kısım taraflı medyaya göre müsabakada Tolga Zengin'e durduk yere seyirciler küfür ediyor, Tolga cevap verince olaylar başlıyor. Tolga taraftarla göz göze geliyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı bu olayı başlatması için teşvik ediyor. Kavga büyüyor. Açık bir görüntü. Hem emniyete hem de TFF'ye sunuldu bu görüntüler. Bu kadar açık görüntüye rağmen bir kısım medya hala 3 Temmuz'daki gibi bir olayı olduğu şeklinin dışında sunuyor. Yine bakın, olay anında ilk yansıyanlar yalandır. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldı, oyuncular hakemden izin alarak çıktı, hocamızın kafası yarıldı. Bu 3 yalanın hangisi görüntülerde var? Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular maç tatil edilmeden sahayı terk ettiler. Gökhan Gönül durumu anlayarak diğer futbolcuları uyarıyor. Aykut hoca iyi niyetli davrandı, 'Kaldığı yerden devam edilsin.' dedi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Otto Bariç kararı emsal alınarak hükmen Beşiktaş yenilgisine karar verilmeli."



Derbinin hakemi Mete Kalkavan'ın, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini gördüğünü anlatan Mosturoğlu, "Kalkavan, Şenol Güneş'i ve futbolcuları bir iki defa sahaya davet ediyor. Gerek olmamasına rağmen hocanın arkasından gidiyor. Şenol Güneş sahaya çıkmayı reddediyor. Bu kadar açık bir olay var. Mete Kalkavan bu andan itibaren durumu kurtarmak için çekilme olgusunu değiştiriyor ve maçı tatil ediyor. Olayların meydana gelmesine sebebiyet veren Beşiktaşlı oyuncular. Sadece, Tolga Zengin tüneldeki olaydan disiplin kuruluna sevk edildi." ifadelerini kullandı.



Hakem Mete Kalkavan ile temsilci Vahap Şimşek'in raporlarının farklı olduğunu savunan Mosturoğlu, "Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın, sahadan çekildiği için hükmen mağlubiyetidir. Mete Kalkavan'ın raporda tatil sebebi şu: Birincisi müsabaka boyunca yaşanan olaylar, ikincisi misafir takım teknik direktörünün aldığı yaralayıcı maddeler. Müsabaka 57. dakikada tatil ediliyor. Her ne kadar sahadaki olaylar nedeniyle tatil ettiyse de hakem, soyunma odasına girene kadar müsabakanın oynanmasının elverişli olduğunu gösteriyor. Futbol Disiplin Talimatı'na göre yönetim kurulu karar verecek. Emsallerine göre müsabakanın tatilini gerektirecek bir olay yok." şeklinde konuştu.



Mete Kalkavan'ın, Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını görmediğini ifade eden Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl gerçek şu: Mete Kalkavan, Şenol Güneş'in yaralandığını nasıl tespit ediyor? Kalkavan ve yardımcısı Suat Arslanboğa, müsabaka temsilcisi Vahap Şimşek'in kendilerine misafir takım teknik direktörünün başına dikiş atıldığını söylediğini raporunda yazıyor. Vahap Şimşek'in raporunda ise 5 dikiş atıldığı ve hastaneye kaldırıldığı yazılmıyor. Talimatın 76. maddesinde, 'Aksi inkar edilmediği sürece müsabaka temsilcisinin raporu kabul edilir.' diyor. Burada Vahap Şimşek ile Mete Kalkavan'ın raporları arasında farklılıklar var. Bu durumda 76. maddeye göre bu olay, oyun alanı dışında gerçekleştiğine göre Vahap Şimşek'in raporu emsal alınmalı. Mete Kalkavan'ın raporu dikkate alınamaz. Diğer iki federasyon temsilcisinin de raporlarında dikiş atıldığı yazılı değil."



Yakın zamanda alt liglerde iki emsal kararın olduğunu belirten Mosturoğlu, buna göre maçın kaldığı yerden oynanması gerektiğini savundu.

Toplantıda, Fenerbahçe'nin Trabzon'da oynadığı maçlar ile bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor deplasmanlarında yaşanan olaylar da videolarla örnek gösterildi.

Medyada yer alan "UEFA bu kararı bekliyor." haberlerine de tepki gösteren Mosturoğlu, "UEFA'nın bunu soruşturduğu söylenmekte. Bu bizim 3 Temmuz'da gösterilen UEFA sopasının yeni bir halidir. Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyu bu kolay oyuncaklarla tatmin olmaz. FETÖ'nün bir aleti olan bu iletişimin bir son bulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Şenol Güneş'e cevap

Şekip Mosturoğlu, Şenol Güneş'in, geçmişte A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılış süreciyle ilgili kendisine yönelik bazı ifadelerine de yanıt vererek şöyle konuştu:

"Sayın Şenol Güneş, son maçtan sonra açıklama yaptı. Biz 3 Temmuz'da esaret altındayken benzer konuşma yapmıştı. O zaman tutsaktık, cevap veremezdik. O zaman cevap veremeyeceğimizi bilerek iddia ortaya atmıştı. Şenol hoca paraya farklı bir değer veriyor. TFF'nin Şenol Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrası Şenol Güneş alacağıyla ilgili Tahkim Kuruluna gitti. Orada 'Şekip Mosturoğlu, noterde ihtarnameyi 3 defa değiştirdi.' diyor. Benim nasıl böyle bir gücüm var ki, açıklamasını bekliyorum. 23 Mart 2004'te TFF, Güneş'in 5 aylık ücretini yatırarak sözleşmeyi feshetti. Bir gün sonra bu bir fesih mi diye federasyona ihtarname çekildi. Aynı gün TFF feshedildiğini söyledi. Bu 3 yazışmayı benim yazdığımı söylüyor sanırım. 2000 yılında Digitürk ödeme güçlüğü çekiyordu. Digitürk kuruna geçmişti TFF. Kendi iç yönetmeliğiyle de döviz üzerinden vermeye başladı çalışanlarının maaşını. 4 yıl boyunca parasını bu şekilde aldı. Hiçbir şekilde itiraz etmedi. Paraya değer vermeyen Sayın Hocam, 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim bunu da reddetti. Sözleşmeden 500 bin doları alamadığını iddia etti. O gün Tahkim reddetti. Hocaya soruyorum, 15 yıl olmuş. Kesinleşmiş Tahkim kararıyla bu parayı hak etmedin. 5 aylık ücretini aldığın Tahkim'le açık. İnsanların gözünün içine baka baka bizleri zan altına alıyorsun. Senin filozofik yapına ne kadar yakışıyor?"



"Şenol Güneş tiyatro oynamıştır"

Aziz Yıldırım: Ben genel perspektif içinde konuşacağım. 1995-96 yılıydı. Trabzon'da Bariç'in sırtına bir taş geldi, o da yere düştü, sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Haluk Ulusoy, Magnum'la mı vuruldu, düştü, dedi. Fenerbahçe hükmen mağlup ilan edildi, 2 yıl ceza aldı. Sonra 1 yıla indi. 98'de ben geldim, cezaya devam edildi. Sonra biz yine kupada oynamaya başladık.



Otto Bariç'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı. Beşiktaş maçından sonra da Şenol Güneş'in yanlış olduğu yönünde haberler çıktı. Bunun üzerine Şenol Güneş, herkesi suçladı. Şenol Güneş'e olunca hiçbir şey olmayacak, bizimle ilgili olunca herkes her şeyi söyleyebilir. Perşembe günü Sayın Güneş burada tiyatro oynamıştı. Filozofça konuşan, eğitimci bir insandan beklenen maçın devamı için tutum göstermesidir. Ondan sonra da istediği gibi konuşup haklı olurdu. Kafasına dikiş atılmış gibi davrandı, hastaneye gitti. Doktor açıklama yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2. yarıda provoke etmeye çalıştı. Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. 95-96 ve 2010-2011'deki acılarını kendileri her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyor. Bunlar artık aradan çekilmelidir. Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor, burada hava temiz diye. Sonra Beşiktaş'a geliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynıdır. Şenol Güneş değer verdiğimiz bir insan, saygı gösteriyoruz. O saygı göstermiyor. Buraya bordo-mavi giyinip geliyor, seyirciyi tahrik ediyor. Küfüre karşı en çok mücadele eden Aziz Yıldırım ve arkadaşlarıdır. Her zaman karşıyız. Bunları tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kumpas var.



İncelemeler yapılıyor. Son zamanlarda passolig'ten çok miktarda kart alınmıştır, bizim maçlar için. Kale arkalarında 300 tane yeni kart alınmış. Bunlar iyice incelendikten sonra kamuoyu aydınlatılmalı. Oyuncunun boğazını sıkar, hakeme küfür eder, bir şey olmaz. Fenerbahçe'ye olunca milat kelimesi geçer. Fenerbahçe'ye olmazsa kimseye bir şey demeyeceğiz.



Denizli maçı 16 dakika uzadı, 20 kere durdu. Şampiyonluğu kaçırdık. O maç, bugün yaşananlara benziyor mu? O gün bizim lehimize karar verildi mi? Hayır. Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Faili bize göre belli. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlandı otobüs. Bugüne kadar aydınlanması için Türk kamuoyu ne yaptı? Basın niye üstüne gitmez? Çünkü Fenerbahçe. Fenerbahçe olunca kimse umursamaz. 3 Temmuz'da da bu milat olsun dendi. Fenerbahçe olunca milat...



Trabzon-Sivas maçında Ertuğrul'un kafası yarılınca niye maçı tatil etmedin? Telefonla konuştu ondan sonra tatil etti. Bu konuşmalar dinlensin. Gökhan Gönül'ün konuşmasından sonra tatil ediyor. Otto Bariç'te Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse, Beşiktaş da aynı cezayı çekmelidir. Kural ne diyor? Sahayı terk eden 3-0 mağlup olur, bitmiştir. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız, TFF'nin de kurulların da bize saygı duyup doğru karar vermesini bekliyoruz. Her şeyi Fenerbahçe üzerinden denemeye kalkmak bir şey kazandırmaz. Camia iyice sıkışmıştır.