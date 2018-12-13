Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camianın kısa süre önce kaybettiği Ali Raif Dinçkök'ün cenazesinde görüldü. Yıldırım'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, zor günlerden geçen kulübe sahip çıkılması gerektiğine değindi

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetim kurulu üyesi Ali Raif Dinçkök’ün cenazesinde sessizliğini bozdu ve sarı lacivertli camiaya seslendi. Yıldırım, "Kötü günlerde Fenerbahçe'ye sahip çıkın" dedi.



Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Ali Raif Dinçkök, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Sözcü Skor'da yer alan habere göre Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Merhumun ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin de yer aldığı cenaze törenine eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Eski yöneticilerden Raif Dinçkök'ün cenaze töreninde kongre üyeleri ile sohbet eden eski başkanın, “Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Birlik olun, birbirinize destek verin” dediği öğrenildi.



Aziz Yıldırım, “Benim daha dönüşüm olmaz” diyerek de yeniden yönetime talip olması yönündeki beklentilerin önünü kapattı.



Merhum Ali Raif Dinçkök öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.