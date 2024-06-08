Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan tarihi buluşma

Yayının başında Aziz Yıldırım ve Ali Koç, el sıkışarak selamlaştı.

İşte o konuşmadan bazı önemli noktalar:

Aziz Yıldırım: "Ali Koç'un bir açıklaması oldu, ben o konuşmayı dinlemedim. İlginç bir davet yaptı. Fenerbahçe'nin anti-Fenerbahçe lobisi yüzünden başarısız olduğunu söyledi ve birlikte mücadele çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine Ali Bey'le görüşmek istedim. 'Ben şunu dedim, sen bunu dedin' tartışmalarını geride bırakalım, artık geçmişten bahsetmeyeceğim dedi. Biz de geçmişi geride bırakıyoruz."

'6 YILDIR BAŞARILI OLAN KİMSE YOK...'



Ali Koç: "Ben, tüm Fenerbahçelilerin birlik olması gerektiğini söyledim. Kimlere karşı birlik? Futbolun normal seyrinde açıklanamayacak olaylar yaşadık. Topluluk olarak birlik ve bütünlük sağlayamadığımız için Fenerbahçe'nin etkisi azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, 'Başaramıyorsunuz' görüşünde. Benim düşüncem ise birlik ve bütünlüğün sağlanamamasından kaynaklanıyor."

li Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse...

Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü." Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz." Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı."

Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız."

Aziz Yıldırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız."

Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz."

Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?"

Ali Koç: "Ben hayır duymadım." Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır."