Aziz Yıldırım yönetiminden Göktürk, ortalığı karıştıran o iddiaları sert bir dille yalanladı

Sarı-lacivertli camia seçim atmosferine girerken ortalık karıştı. "Acil" kodlu toplantı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Aziz Yıldırım yönetiminden Göktürk, ortalığı karıştıran o iddiaları sert bir dille yalanladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı sertleşiyor. Aziz Yıldırım hakkında ortaya atılan "adaylıktan çekilecek" iddiaları sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Aziz Yıldırım ve ekibinin "acil" kodlu bir toplantı yaparak bu durumu değerlendirdiği öne sürülürken, iddiaların Hakan Safi cephesinden geldiği belirtildi.

BARIŞ GÖKTÜRK: "KİMSE O KADAR CÜRETKAR OLAMAZ"

Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla dezenformasyona karşı uyardı. Göktürk şu ifadeleri kullandı:

“LÜTFEN DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİN"

"Hiç kimse Aziz Yıldırım’ı listesine davet edecek kadar cüretkar olamaz ! Öncelikle birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyenlere prim vermeyelim. Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim ! Korkunun ecele faydası yok ! Sayın Aziz Yıldırım’ın planladığı futbol kadrosu ve kuracağı yönetim kurulu Fenerbahçe’yi 120. Yılında şampiyon yapacak.”

ÜMİT ÖZAT’TAN "AKİL ADAM" İDDİASI VE YILDIRIM’IN YANITI

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Hakan Safi’nin Aziz Yıldırım’a bir teklifte bulunduğunu öne sürmüştü. Özat, paylaşımında; “Aldığım bilgi Sayın Hakan safi Sayın Aziz Yıldırım’a akil adam olarak kalmasını kendi yönetiminden uygun gördüğü iki kişiyi de Yönetimine vermesini ve seçime bir ve beraber olarak güçlenmiş bir Fenerbahçe olarak girmeyi teklif etti” ifadelerine yer vermişti.

Daha sonra Aziz Yıldırım ile bizzat görüştüğünü belirten Özat, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

“Biraz önce Sayın Aziz yıldırım beni aradı. Akşamüstü Sayın Hakan Safi’nin aziz başkana yaptığı akil adam olması yönünde yaptığı teklifle alakalı böyle bir teklifin kendisine gelmediğini böyle bir şey de düşünmediğini söyledi. Hangi şartlarda olursa olsun kendisinin aday olduğunu çekilme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.”

YILDIRIM SAHAYA İNİYOR: BURSA VE İZMİR ROTASI BELLİ OLDU

Dezenformasyon dalgasının ardından gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım’ın, adaylık listelerinin teslim edileceği tarihte yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Yıldırım’ın seçim takvimi de netleşti. Planlamaya göre Aziz Yıldırım, 19 Mayıs’ta Bursa’da 1200; 20 Mayıs’ta ise İzmir’de 800 kongre üyesinin katılımıyla düzenlenecek iki büyük organizasyona katılarak gövde gösterisi yapacak.

Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha olduSanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha olduGündem
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımlarıSağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımlarıSağlık
İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördülerİran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördülerDünya
aziz yıldırım fenerbahçe Ümit Özat
Günün Manşetleri
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Çok Okunanlar
GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler? GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler?
İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler
Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle
Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları