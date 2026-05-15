Aziz Yıldırım yönetiminden Göktürk, ortalığı karıştıran o iddiaları sert bir dille yalanladı

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı sertleşiyor. Aziz Yıldırım hakkında ortaya atılan "adaylıktan çekilecek" iddiaları sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Aziz Yıldırım ve ekibinin "acil" kodlu bir toplantı yaparak bu durumu değerlendirdiği öne sürülürken, iddiaların Hakan Safi cephesinden geldiği belirtildi.

BARIŞ GÖKTÜRK: "KİMSE O KADAR CÜRETKAR OLAMAZ"

Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla dezenformasyona karşı uyardı. Göktürk şu ifadeleri kullandı:

“LÜTFEN DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİN"

"Hiç kimse Aziz Yıldırım’ı listesine davet edecek kadar cüretkar olamaz ! Öncelikle birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyenlere prim vermeyelim. Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim ! Korkunun ecele faydası yok ! Sayın Aziz Yıldırım’ın planladığı futbol kadrosu ve kuracağı yönetim kurulu Fenerbahçe’yi 120. Yılında şampiyon yapacak.”

ÜMİT ÖZAT’TAN "AKİL ADAM" İDDİASI VE YILDIRIM’IN YANITI

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Hakan Safi’nin Aziz Yıldırım’a bir teklifte bulunduğunu öne sürmüştü. Özat, paylaşımında; “Aldığım bilgi Sayın Hakan safi Sayın Aziz Yıldırım’a akil adam olarak kalmasını kendi yönetiminden uygun gördüğü iki kişiyi de Yönetimine vermesini ve seçime bir ve beraber olarak güçlenmiş bir Fenerbahçe olarak girmeyi teklif etti” ifadelerine yer vermişti.

Daha sonra Aziz Yıldırım ile bizzat görüştüğünü belirten Özat, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

“Biraz önce Sayın Aziz yıldırım beni aradı. Akşamüstü Sayın Hakan Safi’nin aziz başkana yaptığı akil adam olması yönünde yaptığı teklifle alakalı böyle bir teklifin kendisine gelmediğini böyle bir şey de düşünmediğini söyledi. Hangi şartlarda olursa olsun kendisinin aday olduğunu çekilme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.”

YILDIRIM SAHAYA İNİYOR: BURSA VE İZMİR ROTASI BELLİ OLDU

Dezenformasyon dalgasının ardından gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım’ın, adaylık listelerinin teslim edileceği tarihte yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Yıldırım’ın seçim takvimi de netleşti. Planlamaya göre Aziz Yıldırım, 19 Mayıs’ta Bursa’da 1200; 20 Mayıs’ta ise İzmir’de 800 kongre üyesinin katılımıyla düzenlenecek iki büyük organizasyona katılarak gövde gösterisi yapacak.