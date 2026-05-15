Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe seçimi öncesi net mesaj: "Aday olmazdım ama mecburuz!"

Yoğun ilgiyle karşılanan eski başkan, sarı-lacivertli camianın geleceğine dair çarpıcı uyarılarda bulunurken, futbolda mutlak başarı sözü verdi.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMA MECBURİYETİ VAR

Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneğinin organizasyonunda konuşan Aziz Yıldırım, kulübün önümüzdeki süreçte kan kaybını durdurması gerektiğinin altını çizdi. 2025 yılında genç isimlerin kulübü toparlamasını beklediği için aday olmadığını belirten Yıldırım, mevcut durumda sorumluluk almaktan kaçınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 'Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur' diye inansam, aday olmazdım. 2025'te aday olmamıştım, toparlarlar diye bekledim. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik. Kimse 'Aziz Yıldırım başkanlık istiyor' diye düşünmesin. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil."

3 TEMMUZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Konuşmasında sarı-lacivertli kulübün tarihi 3 Temmuz sürecine de geniş yer ayıran Yıldırım, o dönem Bağdat Caddesi'nde ve Anıtkabir'de milyonların sokağa döküldüğünü hatırlatarak camianın büyüklüğüne vurgu yaptı. Kendisine yönelik "efsane başkan" nitelendirmelerine karşı çıkan Yıldırım, tarihte sadece iki efsane olduğunu belirterek bunların Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet olduğunu söyledi. 3 Temmuz mücadelesinin camianın ortak eseri olduğunu belirten başkan adayı, bu sürecin kendileri için her zaman kırmızı çizgi kalacağını ifade etti.

HAKKIMIZI ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ SAVAŞI YAPARIZ

Kavga peşinde olmadıklarını ancak Fenerbahçe'nin haklarını korumak için geri adım atmayacaklarını söyleyen Aziz Yıldırım, kulübe uzun yıllar hizmet edecek yeni ve güçlü bir yönetim listesi hazırladıklarını müjdeledi. Yeni yönetim kurulunu 22 Mayıs tarihinde kamuoyuna tanıtacağını açıklayan Yıldırım, hiçbir zaman para konuşmadıklarını, Fenerbahçe'nin gücünün her türlü transferi ve yatırımı yapmaya fazlasıyla yeteceğini sözlerine ekledi.

BARIŞ GÖKTÜRK’TEN AZİZ YILDIRIM’A TAM DESTEK

Organizasyonda söz alan ve Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıklayan Barış Göktürk de eski başkanın başarı grafiğine dikkat çekti. Fenerbahçe'nin son 40 yıldaki 8 şampiyonluğunun 6'sının Yıldırım döneminde geldiğini hatırlatan Göktürk, kulübün fetret devrinden çıkması için en tecrübeli kaptanla yola devam edeceklerini ve kulübün 120. yılında Aziz Yıldırım önderliğinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.