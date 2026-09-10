Aziz Yıldırım'dan “görevinin başındadır” açıklaması: "Su sişesi attılar, herkes stres altında!"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararına ilişkin konuştu. Yıldırım, kulüp içindeki gelişmelerden habersiz olduklarını belirtirken, camiaya yönelik eleştirilerde de bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aziz Yıldırım'dan “görevinin başındadır” açıklaması: "Su sişesi attılar, herkes stres altında!"
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda İsmail Kartal'ın istifa kararına değindi. Yıldırım, kararın kulüp yönetimi için de sürpriz olduğunu vurguladı: "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Televizyonda YouTube'da bir gün mutlu oldular, ondan bugüne kadar niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle... Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik kaldık. Kimle yaptık, İsmail Kartal'la. Biz desteğiz. Onun istediği oyuncular varsa yönetim olarak konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ben 200 milyona futbolcu alırım ama kulübe ne zarar verir, kimse bunu tartışmıyor."

Yıldırım, kadroda yabancı oyuncu sayısına ilişkin kısıtlama nedeniyle önemli bir revizyon yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Başkan, bonservis ödemelerinin sürdüğü oyuncuların kulübü bağladığını, ancak bu sürecin kamuoyunda yeterince anlaşılmadığını savundu:"Yabancı hakkından dolayı 10-15 oyuncunun gitmesi lazım. Bunun bir karşılığı var. Bonservisiyle almışlar, 8 daha bonservisi ödenecek oyuncu var. Bunlar hepsi kulübe yazıyor bana yazmıyor. Siz hemen bu gitsin şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Hepimiz stres altındayız, benim sosyal medyam yok ben rahatım. Bundan etkileniyorlar."

"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Açıklamalarının sonunda maç sırasında yaşanan bir olaya da değinen Yıldırım, teknik direktöre yönelik saldırıyı hatırlattı ve Kartal'ın görevine devam ettiğini açıkça ifade etti: "İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar ya bu akşam! İsmail Kartal görevinin başındadır."

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