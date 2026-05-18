Aziz Yıldırım'dan heyecan yaratan açıklama... İki golcü biden geliyor!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim startını iddialı bir transfer müjdesiyle verdi. Mevcut kadroyu değerlendiren Yıldırım, taraftarın en büyük beklentisi olan santrfor bölgesi için düğmeye bastıklarını duyurdu.

"İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin kadro mühendisliğindeki eksiklere dikkat çeken Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde izleyecekleri transfer politikasını şu sözlerle açıkladı:

"Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız"

BAŞARISIZLIĞI DURDURMA KARARLILIĞI

Kulüpteki uzun süreli şampiyonluk hasretine ve genel duruma değinen Yıldırım, adaylık motivasyonunu şu şekilde ifade etti:

"Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim"

"YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ"

Futbol dünyasındaki "yapı" tartışmalarına da giren Aziz Yıldırım, birlik beraberlik çağrısında bulunarak sert bir mesaj gönderdi:

"Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe’nin adamıyız"

KADIN ÜYELER HAKKINDAKİ OLAY YANIT

Toplantı sırasında bir kadın üyenin, "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerine Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir karşılık geldi. Yıldırım bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak"

Açıklamasının devamında cinsiyet ayrımı gözetmediklerini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bayanlar, kadınlar, bizler fark etmez. Biz hepimiz neferiz"