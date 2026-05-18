Aziz Yıldırım'dan heyecan yaratan açıklama... İki golcü birden geliyor!

Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında camiayı heyecanlandıran açıklamalara imza attı. "Başarısızlığı durdurmak için aday olduğunun" altını çizen Yıldırım, transfer listesindeki önceliğine vurgu yaptı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Aziz Yıldırım'dan heyecan yaratan açıklama... İki golcü birden geliyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim startını iddialı bir transfer müjdesiyle verdi. Mevcut kadroyu değerlendiren Yıldırım, taraftarın en büyük beklentisi olan santrfor bölgesi için düğmeye bastıklarını duyurdu.

"İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin kadro mühendisliğindeki eksiklere dikkat çeken Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde izleyecekleri transfer politikasını şu sözlerle açıkladı:

"Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız"

BAŞARISIZLIĞI DURDURMA KARARLILIĞI

Kulüpteki uzun süreli şampiyonluk hasretine ve genel duruma değinen Yıldırım, adaylık motivasyonunu şu şekilde ifade etti:

"Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim"

"YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ"

Futbol dünyasındaki "yapı" tartışmalarına da giren Aziz Yıldırım, birlik beraberlik çağrısında bulunarak sert bir mesaj gönderdi:

"Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe’nin adamıyız"

KADIN ÜYELER HAKKINDAKİ OLAY YANIT

Toplantı sırasında bir kadın üyenin, "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerine Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir karşılık geldi. Yıldırım bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak"
Açıklamasının devamında cinsiyet ayrımı gözetmediklerini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bayanlar, kadınlar, bizler fark etmez. Biz hepimiz neferiz"

9. kata çıkıp intihara kalkıştı! 16 yaşındaki çocuk için alarma geçildi9. kata çıkıp intihara kalkıştı! 16 yaşındaki çocuk için alarma geçildiYurt
Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray’dan Alman yıldız bombasıOkan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray’dan Alman yıldız bombasıSpor
Merkezefendi Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 tutuklamaMerkezefendi Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 tutuklamaGündem
aziz yıldırım fenerbahçe golcü forvet santrafor
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı!
İran'ın şartları belli oldu
Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!
Çok Okunanlar
Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı
4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi! 4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi!
Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?