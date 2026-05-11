Aziz Yıldırım’dan seçim öncesi manifesto! “Mesele seçim değil, Fenerbahçe”

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden "Bizim Fenerbahçemiz" başlıklı bir manifesto yayımlanarak camiaya birlik mesajı verdi.

Simge Sarıyar
Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Yaklaşan kongre öncesinde başkan adaylarının yürüttüğü seçim çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda başkan adayı Aziz Yıldırım, kampanya döneminde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla bir manifesto yayımladı.

'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe’ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe’sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe’yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe’yi yeniden ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak hissetmesi.
120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe’si. Bizim Fenerbahçemiz."

