Aziz Yıldırım'dan son dakika adaylık açıklaması

Eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğinden endişe duyduğunu belirterek adaylığını resmileştirdi. Yıldırım’ın mesajındaki en dikkat çekici nokta, diğer başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk'e yönelik yaptığı "birleşme" teklifi oldu.

"Kaos Ortamından Birlikte Çıkabiliriz"

Yıldırım, Fenerbahçe camiasının zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir."