Aziz Yıldırım'dan son dakika adaylık açıklaması

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan tarihi Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi beklenen hamle geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aziz Yıldırım'dan son dakika adaylık açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğinden endişe duyduğunu belirterek adaylığını resmileştirdi. Yıldırım’ın mesajındaki en dikkat çekici nokta, diğer başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk'e yönelik yaptığı "birleşme" teklifi oldu.

"Kaos Ortamından Birlikte Çıkabiliriz"

Yıldırım, Fenerbahçe camiasının zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir."

İspanya’dan ABD’ye UCM resti: "Engelleme Tüzüğü" devreye girsin!İspanya’dan ABD’ye UCM resti: "Engelleme Tüzüğü" devreye girsin!Gündem
Günün Manşetleri
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Kurultay davası ertelendi
TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul merkezli 3 ilde yardım derneğine mali operasyon
İran’ın tavizsiz duruşu sonuç verdi
Mavi Vatan’ın yeni gücü ‘CELLAT’ görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN
Pekin'den Washington'a Küba Notası
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba
Araç sahiplerine müjde: LPG fiyatlarında indirim kapıda! Araç sahiplerine müjde: LPG fiyatlarında indirim kapıda!