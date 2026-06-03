Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde kulisleri adeta yerinden oynataca bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte detyaylar...
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada seçim süreci yakından takip edilirken, Aziz Yıldırım’ın olası yönetim planlamasına dair yeni bir gelişme gündeme geldi.
ESKİ MENAJER GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın, Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde futbol komitesinde yer alacağı öğrenildi. Peki yeni yapılanmada görevi ne olacak?
Sarı-lacivertli kulübün geçmiş dönemlerinde görev yapan ve özellikle futbol operasyonlarında aktif rol üstlenen Çetinkaya’nın, yeni yapılanmada önemli bir sorumluluk alması bekleniyor.
Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna yeniden oturması durumunda futbol şubesinde güçlü ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bu doğrultuda Hasan Çetinkaya’nın da futbol komitesi içerisinde yer alarak transfer, takım yapılanması ve kulüp içi futbol organizasyonlarında görev alabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe camiasında tanınan bir isim olan Hasan Çetinkaya, daha önceki dönemde kulübün idari süreçlerinde yer almış ve futbol takımıyla yönetim arasındaki koordinasyonda önemli görevler üstlenmişti
Çetinkaya’nın yeniden kulüp yapısında görev alacak olması, seçim sürecinde dikkat çeken başlıklardan biri haline geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise seçim öncesinde hem adayların projelerini hem de futbol yapılanmasına dair atılacak adımları merakla bekliyor
Aziz Yıldırım cephesinden gelecek yeni açıklamalar, Fenerbahçe’nin gelecek sezon planlaması açısından büyük önem taşıyor.