Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde kulisleri adeta yerinden oynataca bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte detyaylar...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada seçim süreci yakından takip edilirken, Aziz Yıldırım’ın olası yönetim planlamasına dair yeni bir gelişme gündeme geldi.

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 2

ESKİ MENAJER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 3

Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın, Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde futbol komitesinde yer alacağı öğrenildi. Peki yeni yapılanmada görevi ne olacak?

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 4

Sarı-lacivertli kulübün geçmiş dönemlerinde görev yapan ve özellikle futbol operasyonlarında aktif rol üstlenen Çetinkaya’nın, yeni yapılanmada önemli bir sorumluluk alması bekleniyor.

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 5

Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna yeniden oturması durumunda futbol şubesinde güçlü ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 6

Bu doğrultuda Hasan Çetinkaya’nın da futbol komitesi içerisinde yer alarak transfer, takım yapılanması ve kulüp içi futbol organizasyonlarında görev alabileceği ifade ediliyor.

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 7

Fenerbahçe camiasında tanınan bir isim olan Hasan Çetinkaya, daha önceki dönemde kulübün idari süreçlerinde yer almış ve futbol takımıyla yönetim arasındaki koordinasyonda önemli görevler üstlenmişti

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 8

Çetinkaya’nın yeniden kulüp yapısında görev alacak olması, seçim sürecinde dikkat çeken başlıklardan biri haline geldi.

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 9

Sarı-lacivertli taraftarlar ise seçim öncesinde hem adayların projelerini hem de futbol yapılanmasına dair atılacak adımları merakla bekliyor

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! O isim geri dönüyor - Resim: 10

Aziz Yıldırım cephesinden gelecek yeni açıklamalar, Fenerbahçe’nin gelecek sezon planlaması açısından büyük önem taşıyor.

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