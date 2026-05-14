Aziz Yıldırım'ın büyük planı ortaya çıktı! İşte o dev projenin ayrıntıları...
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecindeki en somut vaatlerinden birinin netleştiği konuşuluyor. İlk kez 2024'te dillendirilen projenin raftan indirileceği beklentisi kuvvetlendi.
Yaklaşık 47 bin seyirci kapasitesine sahip olan Ülker Stadı’nın 65 bin kişilik modern bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.
Hazırlanan taslakta yalnızca tribün artışı değil; loca alanları, VIP bölümleri ve ticari alanların genişletilmesi de yer alıyor. Temel amaç, kulübün Avrupa’nın dev ekipleriyle ekonomik düzeyde rekabet edebilmesi için maç günü gelirlerini maksimize etmek.
CAMP NOU EKİPLERİYLE İŞ BİRLİĞİ
Projenin teknik uygulama safhasına dair iddialar ise dikkat çekici. Aziz Yıldırım yönetiminin, Barcelona’nın ikonik stadı Camp Nou’nun modernizasyonunda görev alan mühendislik gruplarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor.
Dünyaca ünlü bu ekiplerin Kadıköy’deki dönüşümde aktif rol alması planlanırken, taraftar deneyimini en üst seviyeye taşıyacak teknolojik altyapıların da projeye entegre edilmesi bekleniyor.
Bu hamle aslında camia için yabancı değil. Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki genel kurulda da benzer bir planı gündeme getirmiş, o dönemki yönetim listesinde bulunan Nihat Özbağı teknik detayları paylaşmıştı.
Seçim sonrası rafa kalkan dosya, Yıldırım’ın yeniden adaylığıyla güncelliğini kazandı.