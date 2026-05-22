Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe yönetim listesi belli oldu! İşte o isimler

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa adaylığını koyan efsane başkan Aziz Yıldırım’ın, seçimi kazanması halinde yeni dönemde birlikte mesai yapacağı yönetim kurulu listesi resmen açıklandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Tüzük gereği seçime son 72 saat kalana kadar listelerde revizyon hakkı bulunsa da, Aziz Yıldırım’ın kamuoyuna sızan kadrosu sarı-lacivertli kulisleri fazlasıyla hareketlendirdi.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yeni dönem için belirlediği kadroda, hem eski yönetimlerde görev almış tecrübeli ve ağır toplar hem de iş dünyasından güçlü yeni isimler dikkat çekiyor:

Asil Üyeler:

Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Önder Fırat, Cihan Kamer, Barış Göktürk, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler:

Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER VE SEÇİM NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüpte heyecan düzeyi yüksek geçmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihleri arasında çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kulüp yüksek divan kurulu ve genel sekreterlik verilerine göre, Fenerbahçe başkanlığı için resmi adaylığı kesinleşen isimler arasında Aziz Yıldırım ile birlikte iş dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Safi yer alıyor. Seçim gününe kadar adaylar arasında ve listelerde yaşanacak taktiksel hamleler camia tarafından anbean takip ediliyor.