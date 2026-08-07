Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik paylaşım yapan şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Cengiz Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Burada savcılık karşısına çıkarılan zanlı, ifadesinin alınmasını müteakip tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri halihazırda sürüyor.

"2007 HAKAN SAFİ" GRUBU İNCELEME ALTINDA

Soruşturmanın geçmişi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 5 Ağustos'ta avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesine dayanıyor. Dilekçede yer alan iddialara göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "2007 Hakan Safi" isimli ve 20 üyeden oluşan bir sohbet grubu kuruldu.

Bu gruba üye hesap kullanıcılarının, Yıldırım'a ve 18 yaşından küçük kızına yönelik sistematik bir şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "tehdit" ve "hakaret" içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, siber polis ekipleri ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti için harekete geçerek şüpheli Cengiz Y.'yi yakaladı.

Bakırköy Adliyesinde savcılığa ifade veren zanlı, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında eylemin niteliğine dair önemli detaylara yer verildi. Somut olayda mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu belirtilen yazıda, söz konusu eylemin hukuka aykırı olarak ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VE TUTUKLAMA İSTEMİ

Sevk yazısının talep bölümünde, şüphelinin tutuklanma gerekçeleri sıralandı. Yazıda, şüphelinin mağdura yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edildi. Ayrıca üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen ceza miktarı ile olayın oluş şekli de dikkate alınarak şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.