Aziz Yıldırım'ın yıldız dolu transfer listesi ortaya çıktı! İşte o isimler...
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’daki tarihi seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım’dan taraftarı heyecanlandıracak dev bir hamle geldi
Transfer için harekete geçen Yıldırım, seçilmesi durumunda dünya futbolunun konuştuğu o golcüyü resmen ilan etmeye hazırlanıyor.
İşte sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak dev operasyonun tüm detayları...
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm dikkatler Haziran ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurula çevrildi.
Başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübü yeniden zirveye taşımak adına transfer çalışmalarına şimdiden ağırlık vererek kararlı bir duruş sergiliyor.
HEDEFTEKİ İSİM: DORMUND'UN GOL MAKİNESİ GUİRASSY
Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin ilk sırasında, bu sezon sergilediği performansla Avrupa’yı sallayan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy yer alıyor.
Fanatik'in haberine göre; tecrübeli başkan adayı, Alman ekibinin bu transfer için beklediği 30 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye şimdiden hazır.
Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 45 maçta 21 gol ve 6 asist kaydeden Guirassy için tüm hazırlıklar yapılmış durumda. Yıldırım'ın, seçilmesi halinde transferi bekletmeden duyurmayı planladığı ifade ediliyor.
Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe için kurguladığı kadro planlaması sadece forvet hattıyla sınırlı kalmıyor. Kulübün gücünü ve vizyonunu yeniden dünya sahnesine taşımayı hedefleyen Yıldırım'ın listesinde şu önemli isimlerin yer aldığı vurgulandı:
Jan Oblak
Romelu Lukaku
Alexander Sörloth
Kim Min-jae
Aziz Yıldırım cephesinde bu isimlerin yalnızca bir seçim vaadi değil, gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurma yolunda atılan somut adımlar olduğu belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Guirassy'nin Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Yıldırım'ın bu mali yükü göğüsleyerek camiaya büyük bir moral vermeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe taraftarı, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimin ardından bu dev isimlerin takıma katılması heyecanla bekleniyor.