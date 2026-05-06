Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi şekilleniyor
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleşecek seçim öncesi Aziz Yıldırım düğmeye bastı
"120. yıl" vurgusuyla adaylığını ilan eden Yıldırım, kurmaylarını belirlemeye başladı. İlk etapta 5 kritik ismi listesine dahil ettiği konuşulan Yıldırım, seçim yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Hakan Safi yarışta "kararlıyım" derken, geçtiğimiz gün Mehmet Ali Aydınlar cephesinden sürpriz bir vazgeçiş haberi gelmişti.
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kadrosu ve seçim sürecindeki son gelişmeler...
"DESTANSI 120. YIL İÇİN ADAYIM"
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi beklenen hamle Aziz Yıldırım’dan geldi. Adaylığını resmiyete döken Yıldırım, camiaya şu sözlerle seslendi:
"Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım"
İŞTE YILDIRIM'IN LİSTESİNDE OLACAĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER...
Seçim çalışmalarına hız veren Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetim oluşturmak için isimleri belirlemeye başladı.
Yıldırım, ilk olarak adaylıktan çekilip kendisine destek veren Barış Göktürk'ü kadrosuna dahil edeceği kulislerde dolaşıyor.
Listede yer alacağına kuvvetli ihtimal verilen diğer isimler ise şunlar oldu:
Mahmut Uslu
Nihat Özbağı
Ömer Onan
Önder Fırat
Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihlerindeki genel kurulda Hakan Safi ile yarışacak. Yıldırım'ın "birleşme" çağrısına karşılık veren Safi, adaylığa koşulsuz şartsız devam edeceğini açıkladı.
Öte yandan, aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar sürpriz bir karara imza atarak yarıştan vazgeçtiğini duyurmuştu.