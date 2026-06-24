B Grubu'nda kader gecesi... Bosna-Hersek Katar'la karşı karşıya geliyor! Dzeko ilk 11'de mi?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta maçında Bosna-Hersek ve Katar, gruptan çıkmak için ABD'nin Seattle kentinde karşı karşıya gelecek. Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de hakem Valenzuela'nın düdüğüyle başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BERABERLİK İKİ TAKIMI DA ELENME NOKTASINA GETİRİYOR

Bosna-Hersek ve Katar, gruptan çıkmak için ya tamam ya devam mücadelesine çıkacak. 1'er puanla 3. ve 4. sırada bulunan iki ekip, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıkları takdirde turnuvadan elenecek.

İki taraftan birinin maçı kazanması halinde puanını 4'e çıkaracak olan ekip, en iyi üçüncüler arasına girme yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Ancak son 32 turuna kalıp kalamayacağı, diğer gruplardaki rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olacak.

MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacağı kadrolar netleşti:

Bosna Hersek: Vasilj, Malic, Radeljic, Katic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

Katar: Abunada, Brake, Miguel, Boudiaf, Khoukhi, Fathi, Laye, Gaber, Junior, Afif, Alhaydos.