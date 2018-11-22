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Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın sakatlanan futbolcusu Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildi.

Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya ile yaptığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Babel'in, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale zarında mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Babel #beşiktaş
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