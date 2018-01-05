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Babel'den Cenk'e veda mesajı

"Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım"

Babel'den Cenk'e veda mesajı

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Cenk Tosun'a veda mesajı gönderdi.

Everton ile resmi sözleşme imzalaması beklenen Cenk Tosun'a başarı dileğinde bulunan Babel, "Adamsın. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Orada bu sevincimizi başkasıyla yapamazsın yoksa seni cezalandırırım." ifadelerini kullandı.

Babel ve Cenk Tosun, son dönemde birlikte yaptıkları gol sevinçleriyle akıllarda yer etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ryan Babel #everton #cenk tosun #beşiktaş
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