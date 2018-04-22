Milli sporcu Cemre Fere, Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci oldu.

Milli sporcu Cemre Fere, Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli badmintoncu Cemre, Yunanistan'da düzenlenen turnuvada ikincilik kürsüsüne çıktı.



Tek kadınlarda mücadele eden Cemre, Moldovalı Vlada Gynga, Rumen Sonia Ratiu, Bulgar Mariya Mitsova ve Rus Anastasiia Semenova'yı mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde Taylandlı Porntip Buranaprasertsuk'a yenilen Cemre, ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

