Bağcılar'dan çıktı, dünyayı dize getirdi! Dünya Kick Boks Kupası'nda Emine Arslan'dan altın madalya

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, 52 kilo full contact branşında şampiyonluğa ulaştı.

10-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Open WAKO World Cup (Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası), dünyanın dört bir yanından gelen seçkin sporcuların mücadelelerine sahne oldu. Uluslararası organizasyonda 43 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin elit dövüşçü ringe çıktı. Bağcılar Belediyesi bünyesinde görev yapan milli sporcu Emine Arslan da Türkiye adına bu prestijli turnuvada yer aldı.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONUNDAN YENİ ZAFER

Kariyerinde daha önceden dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Arslan, turnuvada büyük kadınlar 52 kilogram full contact kategorisinde yarıştı. Ringde karşılaştığı zorlu rakiplerini tek tek saf dışı bırakan deneyimli sporcu, final müsabakasını da kazanarak kürsünün en üst basamağına yerleşti. Elde ettiği birincilikle WAKO World Cup şampiyonluk kupasını kazanan Arslan, altın madalyayı Bağcılar'a getirdi.

BAŞKAN YILDIZ'DAN ŞAMPİYON SPORCUYA TEBRİK

Turnuvanın tamamlanması ve şampiyonluğun tescillenmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız bir açıklama yaptı. Kurum personeli olan genç sporcuyu elde ettiği dereceden ötürü kutlayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Emine Arslan'ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan personelimizin başarılarının devamını diliyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kick Boks Bağcılar
