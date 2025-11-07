Bahis skandalında yeni gelişme: Gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri belli oldu!

Futbolda sarsıcı “bahis” soruşturmasında yeni bir dalga daha geldi. Aralarında ünlü hakemlerin de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bahis skandalında yeni gelişme: Gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri belli oldu!
Türk futbolunu sarsan bahis skandalı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si hakem olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında, futbol liglerinde maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemler değerlendirildi. Bu kapsamda, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Kulübü eski başkanı Fatih Saraç ve kulübün sahibi Turgay Ciner hakkında “müsabaka sonucunu etkileme” suçundan işlem yapılmasına karar verildi.

SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYON PAYLAŞIMLARINA DA GÖZALTI

Soruşturma devam ederken, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik manipülatif içerikler paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı da soruşturmanın odağına girdi. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, U.E. isimli kişi hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

İşte gözaltı kararı verilen hakemler:

Ahmet Kıvanç Kader,

Arif Taşkın,

Baran Karaman,

Batuhan Topçu,

Bedirhan Efe Akdoğan,

Cihad Buyurgan,

Erkan Arslan,

Miraç Yıldırım,

Mustafa Özel,

Nevzat Okat,

Nurullah Kırbaş,

Sabri Emre Tekin,

Şenol Bektaş,

Ufuk Tatlıcan,

Umut Kaptan,

Yakup Yapıcı,

Yasin Şen.

