Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Futbolcu Alassane Ndao ilk duruşmada tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bahis ve şike soruşturması kapsamında aralık ayından bu yana tutuklu bulunan Konyaspor'un eski futbolcusu Alassane Ndao, 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen 29 yaşındaki Senegalli futbolcu, mahkeme heyeti tarafından ilk celsede tahliye edildi.
Kararın ardından serbest bırakılan Ndao'nun tahliye haberi, eşi tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.
Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianamede, Alassane Ndao'nun 20 Ekim 2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasına bahis yaptığı iddia ediliyordu.
Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 5 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen futbolcu, mahkemedeki ifadesinde iddiaları reddetti. Ndao, kendi adına açılan bahis hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin tamamen bilgisi dışında yapıldığını ve söz konusu bahislerden haberi olmadığını belirtti.
PFDK'DAN 12 AY MEN CEZASI VE SÖZLEŞME FESHİ
Adli sürecin yanı sıra sportif yaptırımlarla da karşı karşıya kalan Ndao'ya, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Kurulun aldığı bu karar doğrultusunda 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, 10 Kasım 2026 tarihine kadar yeşil sahalarda forma giyemeyecek.
Yaşanan hukuki ve sportif gelişmelerin ardından Konyaspor kulübü, oyuncunun sözleşmesini feshetti ve Ndao serbest oyuncu statüsüne geçti.
Kariyerinin büyük bir bölümünü Süper Lig'de geçiren futbolcu; Fatih Karagümrük, Antalyaspor, İstanbulspor ve son olarak Konyaspor formalarını giydi. Türkiye kariyeri dışında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli takımında da görev yapan Alassane Ndao, aynı zamanda Senegal Milli Takımı'nın formasını 3 karşılaşmada terletmişti.