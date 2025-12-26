Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 42 temsilci ve 9 hakem PFDK’ye sevk edildi

Süper Lig'in tanınmış hakemlerinden Ali Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hakem ve temsilci için disiplin süreci resmen başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, futbolda geniş yankı uyandıran "bahis soruşturması" çerçevesinde 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu kişilerin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

42 TEMSİLCİ HAKKINDA TEDBİRLİ SEVK KARARI

Sevk edilen 42 kişilik listede yer alan isimlerin görev dağılımı da netleşti. Buna göre listede 11 üst klasman, 21 klasman, 2 yeni klasman ve 8 federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi bulunuyor. Federasyon ayrıca, bahis soruşturması süreci devam ederken TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da harekete geçti.

Bu kişilerin futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının kesin tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderildi.

SÜPER LİG HAKEMİ ALİ PALABIYIK LİSTEDE

TFF Hukuk Müşavirliği, yürütülen "bahis soruşturması" kapsamında aralarında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da bulunduğu toplam 9 hakemi PFDK'ya sevk etti.

PFDK'ye sevk edilen hakemler şu şekilde:

Ali Palabıyık – Süper Lig hakemi
Ali Tuna – Klasman yardımcı hakemi
Alper Oran – Klasman hakemi
Berkay Daban – Klasman yardımcı hakemi
Erhan Kutlu – Klasman hakemi
Halit Karacabey – Klasman yardımcı hakemi
Okan Akbal – Klasman yardımcı hakemi
Sedat Etik – Klasman yardımcı hakemi
Yusuf Bozdoğan – İl hakemi

PFDK'ye sevk edilen temsilciler şöyle:

Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem

