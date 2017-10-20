Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yabancı sporcu sayısının kademeli olarak azaltılması taraftarıyım. Gelecekse de gelen yabancının kaliteli yabancılar olması gerekiyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da aralarında bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların spor servisi yöneticileriyle bir araya gelen Bak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin olimpiyatları en iyi şekilde düzenleyebileceğini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"2024 Paris'e, 2028 de Los Angeles'a verildi. Bunların kararları Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verildi, şu andaki konumumuz bu. Biz olimpiyat yapabilir miyiz? Çok iyi bir şekilde yapabiliriz, bunu gittiğimiz olimpiyatlarda gördük.



Yani yaşanan olimpiyatlara baktığımız zaman, gayet başarılı bir şekilde bu organizasyonları gerçekleştirecek kapasiteye sahibiz. Pek çok dünya şampiyonasını, uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu ülkeye olimpiyat yakışır. İki kıtanın birleştiği İstanbul'a, tesisleriyle, bütün değerleriyle yakışır. Dediğim gibi bu karar vericiler Olimpiyat Komitesinin üyeleri ve artı oy veren delegeler. Bazen bunlar siyasi olabiliyor, bakın bu zamana kadar hiçbir Müslüman ülke olimpiyat yapmamış. Dolayısıyla bazen siyasi kararlar, bazen diğer yaklaşımlar, ama bizim olimpiyat yapma kapasitemiz ve hazırlığımız var. Olimpiyatları başarıyla gerçekleştirecek organizasyon yeteneğine de sahibiz. Ben ileride inanıyorum ki Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek ve olimpiyatları da yapacak."



"Federasyonlarla toplantılar yapıyoruz"

Federasyon başkanlığı yapmasının bir avantaj olduğunu dile getiren Bak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili federasyon başkanlarımızla toplantılar yapıyoruz. Şu ana kadar 12 kadar federasyonu bire-bir elden geçirdik ve onların hedeflerini şimdiden belirlemeye çalışıyoruz. Tokyo’da daha çok sporcuyla daha çok madalya için hedef belirledik. Tesisleşmeye devam ediyoruz, özellikle gençlik merkezleri yaparak, spor salonları yaparak. Bir de tabii mahalle tipi futbol sahaları, basketbol sahaları var. Bunları da mahalli idarelerle beraber yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



"Yabancı sporcu sayısının çok olduğunu düşünüyorum"

Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının fazla olduğuna inandığını vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Yabancı sporcu sayısının çok olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim altyapıya az yatırım yapmamızla bağlantılı. Ben yöneticilik yaptığım süreç içerisinde de hep altyapılara yatırım yapılmasını ve altyapıdan yetiştirilen sporcuların üst liglerde yer almasına yönelik çalışma yaptım. Bana göre yabancı sporcu sayısı fazla. Galatasaray'ın ilk 11'inde geçen haftaki müsabakada hepsinin yabancı olması da tabii bizim için üzücü bir durum. Teknik direktörlerin Türk oyuncuları oynatmasını, onlara daha fazla şans vermesini arzu ederim ancak yabancı sporcu tartışmaları konusu sadece Galatasaray'a ait değil."



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı zaman Türk futbolunun bir ekol yakaladığını belirten Bak, "Yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesi taraftarıyım bu noktada. Çünkü geçmişte de örnekleri var. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı zaman yanılmıyorsam 3 veya 4 yabancısı vardı, bir ekol olmuştu. Bundan önce Beşiktaş'ın altyapıya yaptığı yatırımlar var, Trabzonspor’un yaptığı yatırımlar var. Ben Altınordu Kulübünü, Buca zamanından beri takip ediyorum. Bana göre Türkiye’nin en iyi gelecek vadeden iki oyuncusunu da yetiştiren kulüp Altınordu. Birisi Roma’ya giden Cengiz, diğeri de Almanya’da oynayan Çağlar. Onun dışında Bursaspor’un altyapıya yaptığı yatırımları biliyoruz. Bazı yöneticiler bize geldi, ben altyapı yatırımları için kulüplerin desteklenmesi taraftarıyım. Bunun örneğini Almanlar daha önce yaptı, bundan 10 yıl önce yaptıkları yatırımlar ortada. Bu noktada biz de bunları teşvik etmek, bu tip yatırımları desteklemek arzusundayız. Üretemediğiniz zaman kaliteyi de artıramazsınız, rekabeti de artıramazsınız, Türk oyuncu sayısını da artıramazsınız. Dolayısıyla bu noktada yabancı sayısının kademeli olarak azaltılması taraftarıyım. Gelecekse de gelen yabancının da kaliteli yabancılar olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.