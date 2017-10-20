Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda erkekler 73 kiloda gümüş madalya kazanan Bilal Çiloğlu’nu kutladı.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanma başarısını gösteren milli sporcumuz Bilal Çiloğlu’nu tebrik ediyorum. Gençlik kategorisinde gelen madalyalar bizi gelecek adına umutlandırıyor. Çiloğlu’nun bu başarısında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Gençlik kategorisinde gelen madalyalar bizi gelecek adına umutlandırıyor." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda erkekler 73 kiloda gümüş madalya kazanan Bilal Çiloğlu’nu kutladı.
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