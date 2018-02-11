Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde mücadele edecek Alper Uçar ve Alisa Agafonova'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Kış Olimpiyatları için Güney Kore'nin PyeongChang kentinde bulunan Alper Uçar ve Alisa Agafonova ile bir araya geldi.

Organizasyonu takip etmek için Güney Kore'de bulunan Bakan Bak, artistik buz pateninde mücadele edecek milli sporcular Alper Uçar ve Alisa Agafonova ile antrenman sonrasında buluştu. Osman Aşkın Bak, yakından ilgilendiği sporculara moral verdi.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Alper Uçar-Alisa Agafonova ikilisi, "Her sporcunun hayali olan Kış Olimpiyat Oyunları'na, Soçi 2014'ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.



Dedesinin gazi madalyasıyla Güney Kore'de

Milli sporcu Alper Uçar, Kore gazisi dedesinin madalyasını yanında PyeongChang'a getirdiğini ifade etti.

Bakan Bak ile yaptığı sohbette dedesinin gazi madalyasının kendisi için öneminden bahseden Alper Uçar, "Burada ülkemi temsil ediyor olmanın anlamı benim için çok kıymetli. Madalyayı gören Korelilerin ilgisi çok büyük." diye konuştu.