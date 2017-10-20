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Bakan Bak'tan yabancı sınırı açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak'tan yabancı sınırı açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sepetçiler Kasrı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Bak, tartışma konusu olan yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Bak, yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu ve önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Bak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Altyapıları çok hızlı bir şekilde revize etmeliyiz. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca kulüpler, doğal olarak daha ekonomik ve daha kaliteli yabancıyı tercih ediyor. Bu konuda haklı olabilirler. Ancak geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galatasaray örneği var. Günümüzde Altınordu harika bir örnek. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü Milli Takım'a, Avrupa'ya taşıdı."

"Yabancı sayısının kademeli olarak düşmesini Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi, TFF'nin bileceği iş. Uzun süreli kontratlar var. Bunlar da mutlaka dikkate alınacaktır."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR"

Derbi de iki takıma da başarılar. Kulüp yöneticilerine teşekkür ederim ortamı gerecek açıklamalar yok. Pazar günü keyif alarak eğlenelim. Sosyal medya üzerinden ortamı gerenleri İçişleri Bakanlığımız takip ediyor."

Etiketler; #bakan bak #spor bakanı #yabancı sınırı
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