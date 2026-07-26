Bakan Ersoy'dan Filenin Sultanları'na şampiyonluk tebriği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Ersoy'dan Filenin Sultanları'na şampiyonluk tebriği
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Bakan Ersoy, paylaşımında Filenin Sultanları’nın ortaya koyduğu mücadele ve başarıyla bir kez daha Türk milletine büyük bir gurur yaşattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Gösterdiğiniz eşsiz mücadele, sarsılmaz inanç ve ay yıldızlı formamıza yakışan karakterle bir kez daha tarih yazdınız. Milletimize tarifsiz bir gurur yaşatan tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları! Nice şampiyonluklara.”

Bakan Ersoy, mesajında A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın elde ettiği tarihi başarının Türk sporunun gücünü ve azmini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, Filenin Sultanları’nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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