Spor organizasyonları yeniden başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

Spor organizasyonları yeniden başlıyor
Spor organizasyonları yeniden başlıyor / Ankara / 2023
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

# Mehmet Muharrem Kasapoğlu # deprem # spor
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