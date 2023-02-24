Spor organizasyonları yeniden başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 24, 2023
Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.