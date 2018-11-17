Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın, İstanbul'a geleceğini düşündüğünü söyledi.

Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Serkan, iki oyuncunun da bordo-mavili kulüp için çok değerli olduğunu dile getirdi.



Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunan son 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan, "2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2 oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunu bilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. Onları kazanmaları gerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıyla geldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti:

"Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma arasında da gördük. Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'dan yıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi. Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyi futbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi. Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."



"Yabancı odaklı bir hale geldik"



Kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarıyla Süper Lig'de mücadele edip, A Milli Takım için de ter döken Serkan Balcı, Türkiye'nin son dönemde futbolda yabancı oyuncu odaklı bir hale geldiğini savundu.



Genç oyunculara yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Serkan, şunları kaydetti:

"Türk futbolu olarak yabancı odaklı bir hale geldik. Genç Türk oyuncuların üzerine yeterince düşmüyoruz. Bu, üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Türk futbolunun halini görüyoruz. Hem borç batağındayız hem de oyuncu kalitesi olarak çok iyi seviyelerde değiliz. Başarı desek, Avrupa'da doğru düzgün bir başarımız da yok. Bunların önleminin bir an önce alınması gerekiyor."